Зеленський: технічні команди після рішення щодо технології Storm Shadow узгодять календар подальших кроків

Після отриманого позитивного рішення щодо надання Україні технології для виробництва крилатих ракет Storm Shadow технічні команди зустрінуться для узгодження календаря подальших кроків, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"У нас є позитив. Я вважаю, що це сильний позитив і сильне рішення. Треба рухатись, коли це може бути. Зараз технічні команди після позитивного політичного рішення зустрінуться, покажуть нам календар", – сказав Зеленський на пресконференції з президентом Естонії Аларом Карісом у Києві у вівторок.

Глава держави висловив сподівання, що після позитивної відповіді від Великої Британії щодо Storm Shadow, "все не втопиться в бюрократіях наших країн, будемо діяти".

Крім того, за словами президента, через 7-10 днів має бути графік зустрічей щодо антибалістичного проєкту Frejya, під час яких сторони мають визначити проблемні питання у співпраці з окремими компаніями та країнами і шляхи їх розблокування.

"За 7-10 днів у нас буде вже графік по Frejya, коли ми будемо зустрічатись, де у нас блокується, з якою компанією, якою країною у нас щось не виходить. Тому що всі дуже серйозно до цього налаштовані. Будемо все розблоковувати", – сказав Зеленський.

24 серпня прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем підтвердив, що схвалив прохання про надання Україні технології для виробництва крилатих ракет Storm Shadow.

"Велика Британія була першою, хто подарував Україні зброю дальнього радіусу дії ще у 2023 році. Тепер Володимир (Зеленський – ІФ-У) попросив нас поділитися нашою технологією Storm Shadow, щоб Україна могла самостійно розбудувати ці можливості. Я радий підтвердити сьогодні, що схвалив це прохання", – сказав Бернем, виступаючи на засіданні саміту Коаліції охочих у Києві у понеділок.