Зеленський: Україна отримала "трішки" ракет Patriot, але потрібно більше

За підсумками останніх самітів NB8 і Коаліції охочих Україна отримала "трішки" ракет Patriot, ракети AIM, а також підтвердження щодо декількох систем ППО Crotale і ракет до них, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Якщо чесно, також трішки зайшло ракет Patriot. Скільки, не можу сказати, але трішки. Треба більше", – сказав Зеленський на пресконференції з президентом Естонії Аларом Карісом у Києві у вівторок.

"Ми отримали, не буду казати від якої держави, підтвердження кількох систем ППО Crotale і ракет до них. І також ми отримали ракети Aim. Це для нас дуже важливі ракети. Ми використовуємо, щоб збивати ракети ворога", – додав глава держави.

Також він повідомив, що за останні дні Україна отримала оборонні пакети від Литви та Фінляндії, підтвердження щодо фінансування €9 млрд на 2027 рік від Норвегії, крім того, можлива допомога від Швеції щодо розбудови офісу Frejya.

Зеленський також повідомив, що Україна отримала декілька пакетів щодо підтримки своїх регіонів, зокрема, Миколаївської та Житомирської областей. Також є пакети підтримки ветеранської політики від Німеччини та Бельгії, і Україна підписала drone deal з Норвегією.

"Німеччина окремо підтримала Україну енергетичним пакетом. Швеція дає серйозний фінансовий пакет фінансування виробництва українських дронів. Дякуємо за це", – резюмував Зеленський.