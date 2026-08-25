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Співробітнику СБУ повідомлено про підозру в організації схеми незаконного бронювання від мобілізації - НАБУ

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Співробітнику СБУ повідомлено про підозру в організації схеми незаконного бронювання від мобілізації - НАБУ

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру співробітнику Служби безпеки України, який організував схему незаконного бронювання військовозобов’язаних від мобілізації, повідомляє НАБУ.

"Підозрюваний разом із пособником та директоркою підприємства, яке мало статус критично важливого, організовував фіктивне працевлаштування військовозобов’язаних із подальшим оформленням їм бронювання", – інформує НАБУ в телеграм-каналі у вівторок.

Згідно з повідомленням, фактично такі особи трудових обов’язків не виконували, а нараховану заробітну плату мали повертати учасникам схеми.

"За такі "послуги" неправомірну вигоду отримували як у готівці, так і в криптоактивах", – уточнюють у Бюро.

Слідство задокументувало декілька епізодів щодо бронювання військовозобов’язаних осіб, загальна сума отриманої неправомірної вигоди становить майже 1 млн грн.

Крім того, як зазначає НАБУ, співробітника СБУ підозрюють у легалізації понад 18,4 млн грн.

"Пособник також підозрюється у незаконному придбанні спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, а також їх незаконному використанні", – йдеться в повідомленні.

В НАБУ наголошують, що, за даними слідства, саме він "причетний до встановлення засобів, виявлених наприкінці 2025 року у квартирі керівниці одного з підрозділів детективів НАБУ, що розслідує корупцію в оборонній сфері".

#ухилянти #сбу #набу_сап
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