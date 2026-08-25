Залужний: у війні з РФ важливо ментально не стати власними ворогами та зберегти власну сутність

Ключовим сенсом незалежності України та нинішньої визвольної боротьби є збереження права громадян самостійно обирати власне майбутнє, захищаючи суспільство від внутрішнього уподібнення до ворога, переконаний посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

За його словами, події 2014 та 2022 років докорінно змінили сприйняття Дня Незалежності українцями, принісши усвідомлення високої ціни свободи. "У 2022 році для більшості українців прийшло прозріння, чому вбивають саме за цю незалежність. Тому що незалежність – це не тільки право говорити і думати своєю мовою, не тільки право ходити у свою церкву і мати в душі свого Бога. Незалежність – це саме головне, за що вбивають – це право обирати своє майбутнє. Ось воно ключове", – наголосив дипломат в ефірі "24 каналу".

Залужний застеріг, що РФ наразі намагається відібрати це право у українців у будь-який спосіб, використовуючи брехню, маніпуляції та сучасні технології в інформаційному просторі.

Водночас він висловив побоювання щодо довготривалого ментального впливу війни на українське суспільство. "Що мене лякає – ми платимо величезну ціну за те, що ми маємо, ми фізично відчуваємо цю біль щодня – щоб ми ось ментально не стали нашими (власними – ІФ-У) ворогами. Як кажуть в одній притчі, воюючи з драконом, головне самому не стати драконом", – зауважив Залужний, додавши, що ментальна деформація українців є одним із цілеспрямованих планів РФ.

За словами ексголовнокомандувача, майбутнє повернення військових із передової до цивільного життя в умовах зміненої ментальності тилу може призвести до внутрішньої катастрофи.

"Тому я боюся лише одного: щоб українці залишалися українцями і були ними до кінця, якби важко це не було, і ні в якому разі не стали росіянами або подібними до них", – наголосив він.

Дипломат також визначив три обов’язкові складові майбутньої перемоги України: тривала безпека щонайменше на 50 років, чітка перспектива розвитку економіки, освіти та технологій, а також абсолютна справедливість держави до своїх громадян і захисників. "Держава має бути справедливою. Перш за все до своїх захисників, до своїх людей і до того способу життя, які це люди врешті-решт оберуть", – підсумував Залужний.