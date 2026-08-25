Росія двічі атакувала відділення та точку базування транспорту пересувних відділень "Укрпошти" на Чернігівщині – гендиректор

Російські війська двічі атакували відділення АТ "Укрпошти" та точку базування транспорту пересувних відділень, які обслуговують сільські населені пункти у м. Мена (Чернігівська обл.), повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський у вівторок.

"Ми хочемо сказати головне: ніхто з наших колег не постраждав! Стрес був однозначно, але головне – без поранень та жертв", – написав він у телеграм-каналі.

За словами Смілянського, наразі на місці продовжують працювати Державна служба з надзвичайних ситуацій та регіональна команда "Укрпошти", яка ліквідує наслідки і розробляє план розміщення працівників та відкриття відділення на новій локації.

Серед іншого, національний поштовий оператор наголосив, що вартість посилок, які було знищено внаслідок атаки, буде компенсовано.

Окремо гендиректор "Укрпошти" повідомив, що ворог атакував відділення у Краматорську (Донецька обл.). Однак відділення було зачинено, тому постраждалих немає.

"Але ми завчасно його зачинили, тож ані працівники, ані клієнти не постраждали. Починаємо ремонт та відновлення відділення", – написав Смілянський.