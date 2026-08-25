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Бутенко про ШІ в освіті: нам потрібно забути про реферати і письмові роботи в старому форматі

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Бутенко про ШІ в освіті: нам потрібно забути про реферати і письмові роботи в старому форматі
Фото: https://www.facebook.com/andrij.butenko.392132

Міністр освіти і науки України Андрій Бутенко заявляє, що штучний інтелект (ШІ) уже став частиною навчання дітей і забороняти його безглуздо.

"Якщо тут є викладачі, я вас засмучу. Нам потрібно з вами забути про реферати, про письмові роботи. Так, як ми це робили 2-3 роки тому, вони вже не мають ніякого сенсу. А от дослідження, де здобувач опише, як він це використав, який промт він писав, як він перевірив досягнення отриманих результатів, тобто зробив перевірку здобутих фактів – це надзвичайно важливо", – сказав Бутенко на EdTech Ukraine Forum  2026 у вівторок в Києві.

Крім того, в телеграм-каналі міністр написав, що цифрових сервісів і рішень зі штучним інтелектом з'являється дедалі більше і освіта має адаптуватися.

"Штучний інтелект уже став частиною того, як діти вчаться. Забороняти його безглуздо – треба вчити ним користуватися. Це стосується й оцінювання: реферат машина напише за кілька секунд, тож дивитися треба на інше – чи може учень сам щось дослідити, зрозуміти, що в нього вийшло, і застосувати це на практиці", – додав Бутенко.

Джерело: https://t.me/andrii_butenko_official/93

#ші #міносвіти #бутенко
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