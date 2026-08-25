Компанія "Дикі Шершні" запустила у виробництво нові модулі, які збільшать дальність FPV-дронів на 50%

Українська MilTech-компанія "Дикі Шершні" (Wild Hornets) розробила й запустила в серійне виробництво новий відеопередавач HV VTX Pro, який дасть можливість збільшити дистанцію ефективної роботи безпілотників до 50% та підвищити стабільність зв'язку в умовах дії засобів радіоелектронної боротьби.

"Новий модуль HV VTX Pro стане частиною оновлення цифрової системи передачі відео Hornet Vision, розробленої інженерами "Диких Шершнів". Нове рішення вже запущено в серійне виробництво і найближчим часом почне працювати на полі бою. При цьому його впровадження не призведе до збільшення вартості дронів для українського війська… Технологічне рішення дозволило підвищити максимальну потужність VTX-модуля понад удвічі – до 4 Вт", – йдеться в пресрелізі компанії.

Повідомляється, що це оновлення розширює можливості застосування як дронів-перехоплювачів, так і ударних FPV-дронів. "За порівнянних умов максимальна дальність їх ефективного застосування збільшиться до 50%. Це означає, що радіус застосування дронів-перехоплювачів зросте орієнтовно з 20 км до 30 км за умов сприятливого радіогоризонту та використання всенаправленої антени з покриттям 360°, якою комплектуються наземні станції Hornet Vision від "Диких Шершнів". Потужніший VTX-модуль також розширює можливості роботи дронів-перехоплювачів по цілях, що рухаються на екстремально низьких висотах… Це може підвищити ефективність перехоплення таких цілей щонайменше на 20%", – йдеться в матеріалі.

Наразі модуль HV VTX Pro уже встановлюють на всі нові дрони компанії, оснащені нічними тепловізійними камерами. Невдовзі новим модулем почнуть комплектувати і дрони з денними камерами.

"Дикі Шершні" – українська MilTech-компанія, яка займається розробкою і виробництвом безпілотних систем. Виробленими компанією дронами користуються понад 100 підрозділів Сил оборони: ЗСУ, Нацгвардії, Сил спеціальних операцій, Служби безпеки України, Головного управління розвідки Міноборони, Повітряних Сил та Держприкордонної служби.