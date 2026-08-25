Аварійно-рятувальні роботи на місці удару по ТЦ в Кривому Розі завершені, кількість жертв не змінилась – ДСНС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє про завершення аварійно-рятувальних робіт на місці російського удару по торговельному центру в місті Кривій Ріг Дніпропетровської області 21 серпня.

"У Кривому Розі завершені аварійно-рятувальні роботи на місці удару по торговельному центру… Внаслідок російської атаки загинули 16 людей, ще 136 отримали поранення, серед них – 26 дітей", – повідомляється в телеграм-каналі відомства у вівторок.

На місці події рятувальники розібрали близько 5000 кв. м зруйнованих конструкцій торговельного центру та обстежили 100% території. Загалом вивезено близько 1230 тонн будівельних конструкцій.

До пошуково-рятувальних та інших невідкладних робіт були залучені рятувальники із Сумської, Донецької, Запорізької, Полтавської, Одеської, Черкаської, Харківської та Кіровоградської областей. Загалом від ДСНС України до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт було залучено майже 200 рятувальників і понад 40 одиниць спеціальної та важкої інженерної техніки.

Як повідомлялося, 21 серпня близько 16:30 російські окупанти вдарили двома безпілотниками по найбільшому ТРЦ у Кривому Розі "Сонячна галерея". Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожої атаки загинули 16 людей, ще 136 отримали поранення, з них 26 дітей, але крім цього ще троє людей вважалися зниклими без вісти.