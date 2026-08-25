Генштаб ЗСУ підтвердив пошкодження винищувача МіГ-29 противника

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження за дві доби низки воєнних цілей противника на ТОТ Луганщини, Криму та у Бердянську, а також підтвердив пошкодження винищувача МіГ-29 у Ростовській області РФ.

"За результатами аналізу даних підтверджено пошкодження 24 серпня 2026 року винищувача МіГ-29 на аеродромі "Міллерово" у Ростовській області рф", – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у Телеграмі у вівторок.

Зазначено, що ступінь завданих збитків уточнюється.

Повідомляється, що 24 серпня та в ніч на 25 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці військових цілей російського агресора. Так, у Луганську уражено спеціалізований комплекс радіоелектронної боротьби "Пересвет-М"., у Мирному (ТОТ АР Крим) – станцію радіоелектронного подавлення супутникового зв'язку "Starlink", у Бердянську Запорізької області – склад паливно-мастильних матеріалів та боєприпасів противника.

Повідомляється також, що у Приморську Запорізької області уражено склади матеріально-технічних засобів підрозділу окупантів.