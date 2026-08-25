Короткочасні дощі та грози на переважній частині України 26-27 серпня, термометр покаже комфортні 21-26°

У середу, 26 серпня, у центральних, Закарпатській, Чернівецькій, вдень і в більшості південних областей та на Київщині помірні, місцями значні дощі, грози; на решті території без опадів, повідомив Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, у північній частині 8-13°; вдень 21-26°, на південному сході країни 25-30°.

У Києві 26 серпня без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с, температура вночі 11-13°, вдень 22-24°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 26 серпня найвища температура вдень була 33,7 в 1903р., найнижча вночі 6,3 в 1899р.

У четвер, 27 серпня, в Україні, крім крайнього заходу та сходу, короткочасні дощі, місцями грози. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, на півдні та південному сході країни 14-19°; вдень 21-26°.

У Києві 27 серпня без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с, температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.