БЕБ викрило конвертаційний центр на Київщині, через який здійснювали тіньові розрахунки в агросекторі

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Київській області викрили масштабний конвертаційний центр, через який здійснювали тіньові розрахунки у сфері торгівлі аграрною продукцією, повідомила пресслужба бюро.

За даними слідства, у схемі використовували мережу з понад 60 підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, через які підприємствам реального сектору економіки допомагали приховувати доходи та ухилятися від сплати податків.

Як зазначено у повідомленні, аграрну продукцію закуповували у виробників за готівку без відображення цих операцій у бухгалтерському та податковому обліку. Для подальшого продажу в Україні або експорту агропродукцію оформлювали від імені підконтрольних компаній, вказуючи у документах неправдиві відомості про її походження, вартість і характеристики. Це дозволяло приховувати реальні доходи та зменшувати суми податків. Частину отриманих від продажу коштів переводили у готівку та віртуальні активи.

Наразі триває досудове розслідування. Детективи встановлюють повне коло причетних до схеми осіб і підприємств, які могли користуватися послугами конвертаційного центру, а також досліджують рух і походження коштів.