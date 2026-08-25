Викрито ще 4 учасників харківського шахрайського call-центру, що ошукали громадян Латвії більше як на 5,5 млн грн

Правоохоронці повідомили про підозру ще чотирьом учасникам злочинної організації, яка діяла у Харкові та ошукувала громадян Латвії більше як на 5,5 млн грн, повідомили пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора у межах спільної слідчої групи України та Латвійської Республіки повідомлено про підозру ще чотирьом учасникам злочинної організації, яка діяла у Харкові та ошукувала громадян Латвії," – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у телеграмі у вівторок.

Як повідомлялося, генпрокурор Кравченко поінформував про викриття цього шахрайського кол-центру 29 травня 2026 року. За даними Офісу генпрокурора, кол-центр працював у харківському офісі. Усередині офісу діяли відеоспостереження, контрольно-пропускний режим і перевірки на поліграфі. Слідство встановило, що учасники схеми займалися інвестиційним шахрайством, а також пропонували нібито допомогу з поверненням уже втрачених інвестицій. Тоді у межах міжнародної кібероперації затримали двох організаторів і трьох учасників групи. Їм повідомили про підозру та обрали запобіжні заходи.

За новими даними слідства, учасники угруповання отримували доступ до інтернет-банкінгу потерпілих, оформлювали на них кредити за допомогою підроблених електронних підписів, а кошти переводили через банки Латвії на підконтрольні криптовалютні біржі та гаманці. Також учасники організації телефонували громадянам Латвії та пропонували нібито вигідні інвестиції у криптовалюту й трейдинг. Після отримання коштів вони припиняли зв'язок із потерпілими.

Під час розслідування встановлено причетність ще чотирьох осіб. Одна з них, виконуючи функції HR-менеджера, підбирала персонал для кол-центру та забезпечувала його роботу. Інші троє здійснювали так звані "холодні дзвінки" громадянам Латвії.

Правоохоронці 20 серпня 2026 року провели п'ять обшуків у Харкові та області за місцем проживання підозрюваних. Вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та інші речові докази, які підтверджують розподіл ролей між учасниками злочинної організації.

Чотирьом особам повідомлено про підозру за ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. ч. 4, 5 ст. 190 та ч. 5 ст. 361 КК України. Одного з підозрюваних затримано в порядку ст. 208 КПК України. Йому вручено клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 9,984 млн грн.

Наразі встановлено 11 потерпілих – громадян Латвії. Загальна сума завданих їм збитків становить 5 569 824 грн.