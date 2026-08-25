У справі "Феміда" про незаконне заволодіння нерухомістю заочно повідомлено про підозру нардепу Столару – джерела

Народному депутату України, бізнесмену Вадиму Столару заочно повідомлено про підозру у межах розслідування справи про корупційні схеми за участі ексзаступниці голови Офісу президента Ірини Мудрої та колишнього народного депутата Максим Микитася.

"Столару заочно повідомлено про підозру", – повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела в правоохоронних органах.

За словами співрозмовника агентства, Столару інкримінується ті самі статті кримінальних правопорушень, що й іншим фігурантам корупційної схеми, окрім епізоду легалізації коштів для внесення застави підозрюваному у справі "Мідас" (ст. 209 КК).

Джерела зазначили, що підозра заочна, оскільки Столар наразі перебуває за кордоном. Деталі підозри поки що не розголошуються.

Раніше антикорупційні органи повідомляли, що на підставі здобутих доказів детективами НАБУ та прокурорами САП повідомлено про підозру учасникам злочинної організації та особам, яких вони залучили, за статтями 255, 191, 206-2, 209, 358, 361 КК України.

19 серпня НАБУ та САП оприлюднили відео стосовно спецоперації під назвою "Форест Гамп": викрито та повідомлено про підозри особам, які легалізували 150 млн грн для сплати застави фігуранту справи "Мідас". До складу групи входили, серед інших, заступник керівника Офісу президента України, колишній народний депутат.

Вдень 19 серпня президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ірини Мудрої з посади заступника керівника Офісу президента.

20 серпня, НАБУ та САП оприлюднили друге відео щодо корупції тих самих топпосадовців під назвою "Феміда" – про викриття фактів незаконного заволодіння нерухомістю та активами підприємств шляхом підробки документів. Ексзаступниця Офісу президента теж фігурує в цьому епізоді.

У зафіксованих аудіорозмовах фігуранти, серед іншого, скаржаться на неможливість отримати в НАБУ та САП інформацію, в той час як у Нацполіції, СБУ та ДБР інформацію отримати можна. Також вони розмірковують над тим, як можна контролювати систему протидії корупції.

Пізніше 20 серпня НАБУ та САП прокоментували оприлюднені ними раніше відеоролики під назвами "Форест Гамп" та "Феміда" щодо викриття корупційних схем за участі високопосадовців Офісу президента, колишнього та чинного народних депутатів.

"Діяльність злочинної організації, серед іншого, була спрямована на заволодіння дороговартісними об'єктами нерухомості, а також іншими активами юридичних осіб шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Міністерства юстиції України, підроблення судових рішень та документів про право власності", – йшлося у повідомленні НАБУ в телеграм-каналі.

Згідно з ним, восени 2025 року учасники злочинної організації здійснили рейдерське захоплення двох підприємств, вартість активів яких становила 248 млн грн. "Водночас метою заволодіння одним із цих підприємств було отримання контролю над нерухомістю в центральній частині Києва вартістю понад 500 млн грн", – зазначали в НАБУ.

Крім того, згідно з повідомленням, у травні 2026 року учасники злочинної організації намагалися заволодіти об'єктами нерухомості в Києві вартістю понад 207 млн грн, але "через обставини, що не залежали від їхньої волі, не змогли довести вказаний злочин до кінця".

В НАБУ також зазначали, що окремі учасники злочинної організації у змові з представниками та службовими особами одного з державних банків упродовж червня 2026 року організували та забезпечили легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом.

"Йдеться про 150 млн грн готівкою, які через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного з учасників іншої злочинної організації (справа "Мідас")", – наголошувалося в повідомленні.

ВАКС 21 серпня обрав запобіжний захід екснардепу Максиму Микитасю у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 30 млн грн. Він є фігурантом схем, оприлюднених на відео.

У вівторок, 25 серпня, ВАКС обрав запобіжний захід Мудрій у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 20 млн грн.

За даними Bihus.Info, підозру Столару оголосили ще 20 серпня. Однак на період обшуків та оголошення підозри Столар перебував поза межами України. У підозрі народному депутату інкримінують вчинення злочинів за різними частинами п'яти різних статей, зокрема створення злочинної організації, протиправне заволодіння майном, підробка документів та несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем. За втручання в роботу інформсистем, вчинене під час дії воєнного стану, підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.