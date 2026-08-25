Фонд Пінчука оголосив 2-й набір у 5-річну програму лідерства для ветеранів з Yale Jackson School of Global Affairs

Фонд Віктора Пінчука та американський Yale Jackson School of Global Affairs Єльського університету уклали п’ятирічну угоду про співпрацю в рамках Ukrainian Veterans Leadership Program (UVLP) -- міжнародної лідерської програми з розвитку лідерства для українських ветеранів і ветеранок та оголосили набір другої когорти її учасників.

"Понад 200 українських ветеранів і ветеранок матимуть змогу пройти навчання в Єльському університеті – передбачено проведення 11 когорт програми, по дві щороку. Набір до другої когорти триватиме до 13 вересня 2026 року", -- йдеться у повідомленні Фонду у вівторок.

Згідно з ним, результати відбору будуть оголошені 12 жовтня, а саме навчання в Yale Jackson School of Global Affairs відбудеться у листопаді 2026 року.

Учасники другої когорти пройдуть п’ятиденне інтенсивне навчання в Jackson School of Global Affairs Єльського університету зосереджене на розвитку лідерських компетенцій, стратегічного мислення та навичок ухвалення рішень у складних середовищах.

"Ми шукаємо ветеранів і ветеранок, які вже мають досвід лідерства і прагнуть розвивати його далі, незалежно від того, у якій сфері вони працюють або планують працювати… Ми хочемо, щоб кожен учасник нашої програми повертався з Yale не лише з новими знаннями, а й із ширшим баченням власних можливостей та того, як використовувати їх для позитивних змін в Україні", — наводяться у релізі слова зазначила керівниці UVLP Фонду Пінчука Світлани Гриценко.

Зазначається, що для участі не потрібна спеціальна освіта чи досвід роботи в певній галузі. В той же час важливими є військовий досвід, мотивація до особистого та професійного розвитку, лідерський потенціал і готовність використовувати набуті знання та навички на практиці.

Як повідомлялося, у рамках пілотного етапу UVLP перша група з 15 українських ветеранів та ветеранок вже пройшла навчання в США наприкінці квітня - початку травня 2026 року.

У Фонді нагадали, що протягом двох десятиліть підтримують розвиток нового покоління лідерів через такі програми, як лідерські семінари Aspen, найбільша стипендіальна програму в Україні Завтра.UA та міжнародна програму WorldWideStudies. До ініціатив Віктора та Олени Пінчуків, орієнтованих на ветеранів та військових, входять RECOVERY — мережа високотехнологічної фізичної реабілітації військових і ветеранів; RETURNING — програма підтримки психічного здоров’я військових, ветеранів та їхніх родин; а також Message from the Frontline, яка сприяє обміну думками українських ветеранів та військових із західними високопосадовцями.

Єльський університет був заснований у 1701 році. Школа глобальних справ Джексона Єльського університету є професійною школою, що пропонує міждисциплінарні академічні програми для підготовки лідерів у сфері міжнародних відносин та глобальної політики. Її магістерські програми включають Master of Public Policy та Master of Advanced Study in Global Affairs, а також низку спільних та бакалаврських програм.