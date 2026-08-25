Ще один дрон з вибухівкою виявлено неподалік німецького Лейпцига – ЗМІ

Слідчі в Німеччині виявили ще один, вже третій літальний апарат та вибухівку неподалік аеропорту Лейпцига в рамках розслідування невдалої атаки на український літак, повідомляє видання Süddeutsche Zeitung.

"Наразі слідчі припускають, що зловмисники, ймовірно, використовували кілька дронів для нападу на аеропорт. Перший дрон було знайдено на території аеропорту, другий, ймовірно, зіткнувся з літаком DHL. Третій дрон, згідно з результатами розслідування на даний момент, було знайдено лише через кілька днів, рано ввечері 14 серпня, на полі в долині Кабельскеталь (громада з кількох сіл в окрузі Заале землі Саксонія-Ангальт – ІФ-У) у районі, що безпосередньо межує із західною частиною аеропорту Лейпцига", – пише видання.

Повідомляється, що криміналісти Федерального відомства кримінальної поліції (BKA) виявили на місці залишки речовини, яка, за попередніми оцінками, може становити близько 50 грамів високовибухового вибухового речовини гексогену. Суміш не детонувала, чому саме, намагаються з'ясувати експерти BKA. Вони також хочуть з'ясувати, яку роль мав відіграти цей дрон у невдалій атаці на аеропорт Лейпцига.

Окрім слідів ДНК, які співробітники BKA виявили на першому дроні на території аеропорту, у Курсдорфі на північ від аеропорту Лейпцига слідчі виявили технічну конструкцію, яка, ймовірно, використовувалася для керування дронами. "На дереві вони виявили прикріплену скотчем антену разом з іншими електронними пристроями. Лише за кілька метрів від неї – місце пожежі з обвугленими металевими деталями. Слідчі вважають, що тут щось підірвали. Дійсно, у день теракту близько 19:20 свідки почули гучний вибух. Що саме там вибухнуло і чи був це нещасний випадок, чи навмисне знищення можливих доказів, – це все ще є предметом розслідування", – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що 11 серпня під час обстеження території навколо аеропорту поліція нібито натрапила на ще одні деталі дрона – двигун і ротор. Слідчі перевіряють, чи під час теракту використовувався ще й четвертий безпілотний літальний апарат, чи для чого вони були призначені, і скільки з них було начинено вибухівкою.

Як повідомлялося, в ніч на 5 серпня в аеропорту Лейпциг/Галле було виявлено безпілотник, оснащений вибухівкою. Аеропорт тимчасово призупинив роботу. Для знешкодження об'єкта було викликано фахівців-саперів.

Пізніше повідомлялося, що один із вантажних літаків "Антонов" в аеропорту Лейпцига, поряд із яким було знайдено дрон із вибухівкою, був нібито завантажений військовими боєприпасами, які незадовго до цього було перевезено з Франції до Лейпцига і, ймовірно, призначалися для подальшого транспортування. За даними Міністерства оборони, на той момент в аеропорту не було військових перевезень Бундесверу. Загалом аеропорт "Лейпциг/Галле" вважається важливим транспортним вузлом і логістичним центром для військових. Згідно з повідомленнями владних органів, Україна теж використовує цей аеропорт з початку війни в лютому 2022 року як альтернативний пункт для перевезення військових вантажів.

Американські посадовці, ознайомлені із розвідувальними даними щодо інциденту, вважають, що безпілотник із вибухівкою, виявлений на території аеропорту Лейпциг-Галле в Німеччині, ймовірно, належить РФ.