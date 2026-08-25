У ЗСУ спростували заяви РФ про нібито захоплення н.п. Новокостянтинівка (Перше Травня)

Заява міноборони РФ про начебто захоплення населеного пункту Новокостянтинівка (Перше Травня) не відповідає дійсності, повідомляє Центр комунікацій угруповання військ "Курськ".

Згідно з заявою у Facebook, населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України. Бої на цьому напрямку тривають.

"Такі повідомлення ворога це його стандартна практика. Російське командування вже давно і регулярно приписує собі результати, яких немає на землі. Робиться це для внутрішньої пропаганди та звітності перед керівництвом", – йдеться у дописі.

Угруповання військ "Курськ" закликає орієнтуватися на офіційні зведення Генерального штабу ЗСУ, а не на публікації ворожої пропаганди.

"Ситуація на напрямку контрольована, підрозділи виконують бойові завдання. Актуальна інформація надаватиметься окремо у разі зміни обстановки", – додали у ЗСУ.