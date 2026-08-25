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У ЗСУ спростували заяви РФ про нібито захоплення н.п. Новокостянтинівка (Перше Травня)

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Заява міноборони РФ про начебто захоплення населеного пункту Новокостянтинівка (Перше Травня) не відповідає дійсності, повідомляє Центр комунікацій угруповання військ "Курськ".

Згідно з заявою у Facebook, населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України. Бої на цьому напрямку тривають.

"Такі повідомлення ворога це його стандартна практика. Російське командування вже давно і регулярно приписує собі результати, яких немає на землі. Робиться це для внутрішньої пропаганди та звітності перед керівництвом", – йдеться у дописі.

Угруповання військ "Курськ" закликає орієнтуватися на офіційні зведення Генерального штабу ЗСУ, а не на публікації ворожої пропаганди.

"Ситуація на напрямку контрольована, підрозділи виконують бойові завдання. Актуальна інформація надаватиметься окремо у разі зміни обстановки", – додали у ЗСУ.

#зсу #війна
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