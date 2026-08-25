ГУР розкрив дані про 79 підприємств з виробництва російських Су-35С, 22 з них досі не під санкціями

Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало на порталі "War&Sanctions" інтерактивну 3D-модель російського багатоцільового винищувача Су-35С та дані 79 підприємств кооперації з його виробництва.

"Ці літаки противник використовує, переважно, для прикриття своїх ударних груп винищувачів-бомбардувальників Су-34, наземних військ та об'єктів, перехоплення українських БпЛА та крилатих ракет, а також для протидії комплексам ППО Сил Оборони України. Оприлюднені сьогодні підприємства здійснюють розробки та задіяні у виробництві двигунів і паливної системи літака, його систем управління, зв'язку, наведення та радіоелектронної боротьби, основних авіаційних ракет, які застосовуються з Су-35С як носієм у війні проти України", – повідомляється в телеграм-каналі ГУР у вівторок.

Наголошується, що 22 з них досі не перебувають під санкціями жодної з країн санкційної коаліції, зокрема, постачальник авіаційних гальмівних та негальмівних колес ПАТ "Авіаційна корпорація "Рубін", виробник агрегатів управління паливної системи літака ПАТ "Гідроавтоматика", а також АТ "Науково-дослідний інститут "Октава", який проводив дослідно-конструкторські роботи в рамках розробки багатоцільового винищувача Су-35С.

"Синхронізація санкційних зусиль проти усіх ланок російського військово-промислового комплексу є важливою складовою для створення передумов справедливого миру в Україні та повернення стабільності у світі", – наголошують в ГУР.

Джерело: https://t.me/DIUkraine/9221