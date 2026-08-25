Сили оборони завдали вночі удари по НПЗ на Кубані та ГПЗ в російській Астрахані – Генштаб

Підрозділи Сил оборони України уразили в ніч на 25 серпня потужності нафтопереробного заводу (НПЗ) "Афіпський" у Краснодарському краї (РФ), повідомляється в телеграм-каналі Генерального штабу Збройних сил України у вівторок.

"Підтверджується пожежа на території підприємства. Ступінь завданих збитків уточнюється", – йдеться в повідомленні.

Крім того, підтверджено ураження у ніч на 24 серпня 2026 року двох установок сепарації газу У-272 на Астраханському газопереробному заводі (ГПЗ, Астраханська обл., РФ).

"Продукція Астраханського ГПЗ використовується для забезпечення збройних сил РФ, а технічна сірка застосовується у виробництві вибухових речовин", – зазначають в Генштабі.

Афіпський НПЗ – одне з великих нафтопереробних підприємств Краснодарського краю РФ. Проєктна потужність становить 6,25 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє, зокрема, дизель, бензинові компоненти та задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

Астраханський ГПЗ входить до системи "Газпрому". Проєктна потужність становить до 12 млрд куб м газу на рік та близько 7,3 млн тонн газового конденсату на рік. Підприємство виробляє товарний природний газ, стабільний газовий конденсат, бензини, дизельне паливо, мазут, скраплені вуглеводневі гази та технічну сірку.