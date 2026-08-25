Генпрокурор Кравченко: встановлено причетність "міністра ДНР" та його спільників до депортації 53 українських дітей

Українські правоохоронці встановили причетність так званого міністра охорони здоров'я "ДНР" Дмитра Гарцева та трьох його спільників до депортації 53 українських дітей, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

В телеграм-каналі у вівторок він зазначив, що у жовтні 2022 року 53 вихованців трьох будинків дитини з тимчасово окупованих Донецька та Макіївки незаконно вивезли до РФ.

"Це була не евакуація. Це була спланована депортація українських дітей, організована на найвищому рівні військово-політичного керівництва рф", – наголосив генпрокурор.

За даними слідства, безпосередньо на окупованій території злочин реалізували четверо посадовців.

"Так званий міністр охорони здоров'я "ДНР" Дмитро Гарцев забезпечив адміністративне оформлення. Очільниця окупаційної "Державної служби у справах сім'ї та дітей" Світлана Майборода координувала транспорт, передачу особових справ і подальше влаштування дітей. Керівники будинків дитини В'ячеслав Висягін і Віктор Гончаров організували їх збір та особисто супроводжували під час вивезення", – поінформував Кравченко.

За його словами, автобусами дітей доставили до Ростова-на-Дону., а звідти літаком спеціального льотного загону "росія" перевезли до Московської області та розподілили між соціальними центрами.

"Одразу після прибуття російські відомства розпочали оформлення документів за законодавством рф: надання громадянства, внесення до державного банку даних та передачу в російські сім'ї. Анкети дітей швидко з'явилися на порталі з усиновлення. Відомо, що 28 із них віддали під опіку росіянам", – наголосив генпрокурор.

Він зауважив, що досі жодна дитина з цієї групи не повернута до України.

"Фактично все своє свідоме життя вони перебувають у країні-агресорі. Ростуть у російському освітньому, інформаційному та культурному середовищі. Їм нав'язують чужу ідентичність і намагаються остаточно розірвати зв'язок з Україною", – акцентував Кравченко.

Він уточнив, що Гарцеву, Майбороді, Висягіну та Гончарову заочно повідомлено про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

"Їхні рішення, накази, проведені наради, передача документів і весь маршрут депортації детально задокументовані. Заочні підозри – лише перший крок до персональної відповідальності кожного з них. Воєнні злочини не мають строку давності", – резюмував український генпрокурор.