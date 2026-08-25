У Японії евакуювали тисячі людей через наближення тайфуну

Тайфун, що наближається до південного узбережжя Японії, спричинив евакуацію кількох тисяч людей у префектурі Кагосіма, повідомляє у вівторок агентство ЕФЕ.

У префектурі Окінава місцева влада в межах запобіжних заходів розпорядилася скасувати заняття в школах.

Метеорологічне агентство Японії попередило про небезпеку поривів вітру руйнівної сили, а також про ризик високих хвиль у морі. Мешканцям рекомендували дотримуватися підвищеної обережності з огляду на можливі зсуви, повені та розливи річок.

Наразі епіцентр тайфуну розташований за 50 км на північ від о. Мінамідайто. Максимальна швидкість поривів вітру на даний момент сягає 216 км/год.