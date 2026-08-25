У Львові затриманий навідник, який також малював на стінах графіті з пропозиціями співпраці з окупантами – СБУ

Служба безпеки України затримала у Львові безробітного жителя з Дніпропетровської області, який розвідував об'єкти критичної інфраструктури та місця базування українських військових в рамках співпраці з російськими окупантами.

"Фігурант працював одразу на двох кураторів з РФ. За інструкцією одного з них агент мав зібрати розвіддані для підготовки ударів по залізничній інфраструктурі, адмінбудівлях державних і військових установ на Львівщині та Харківщині. Для виконання завдань у західному регіоні він прибув до Львова, фіксував на телефонну камеру зовнішні периметри потенційних цілей, позначав їхні геолокації на гугл-картах та звітував російському спецслужбісту", – повідомляється на сайті СБУ у вівторок.

Крім цього, за завданням іншого куратора з РФ агент придбав аерозольний балончик з чорною фарбою, щоб малювати на стінах львівських будівель провокаційні графіті з посиланням на спеціально створений чат-бот, який російські спецслужбісти використовують для вербування людей за обіцянку легких грошей.

Співробітники СБУ задокументували злочини агента і затримали його, коли він укотре намагався сфотографувати українські об'єкти. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі зловмисник перебуває під вартою.