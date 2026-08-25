Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

ТСК викликала ексміністра оборони Федорова на засідання

1 хв читати
Додати як джерело
ТСК викликала ексміністра оборони Федорова на засідання

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану викликала на засідання ексміністра оборони Михайла Федорова, повідомив голова комісії Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

"Викликаємо ексміністра оборони Михайла Федорова на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яке відбудеться 31 серпня. У комісії з'явилося дуже багато питань до пана Михайла. Хочеться отримати на них відповіді", – написав Гончаренко в Telegram у вівторок.

 

#федоров #рада #тск
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

ВАКС обрав запобіжний захід Мудрій: тримання під вартою із альтернативою застави в 20 млн грн, Мудра сказала, що спробує знайти таку суму

ВАКС обрав запобіжний захід Мудрій: тримання під вартою із альтернативою застави в 20 млн грн, Мудра сказала, що спробує знайти таку суму

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід підозрюваній у корупційних схемах із відмиванням коштів та рейдерством ексзаступниці керівник…

Читати