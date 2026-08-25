ТСК викликала ексміністра оборони Федорова на засідання

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану викликала на засідання ексміністра оборони Михайла Федорова, повідомив голова комісії Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

"Викликаємо ексміністра оборони Михайла Федорова на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яке відбудеться 31 серпня. У комісії з'явилося дуже багато питань до пана Михайла. Хочеться отримати на них відповіді", – написав Гончаренко в Telegram у вівторок.