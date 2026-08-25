Мудра на засіданні ВАКС: не маю наміру тікати від відповідальності, мої приватні розмови використали для формування злочинної ролі

Підозрювана у корупційних схемах із відмиванням коштів та рейдерством ексзаступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра заявляє, що її приватні розмови із людиною, якій вона довіряла, були використані для формування думки про нібито її злочинну роль, та запевняє, що не має наміру ухилятися від слідства та тікати із України.

"Україна є моїм домом, тут моя, смішно звучить, але тут моя професійна репутація, моє життя, моя відповідальність і моя родина. Я не маю наміру від цього всього втікати", – заявила Мудра, виступаючи у вівторок вранці на засіданні Вищого антикорупційного суду (ВАКС) з обрання їй запобіжного заходу.

"Мене підозрюють у заволодінні чужим майном. Але все, що я робила ці роки – повертала майно державі", – додала вона.

За словами Мудрої, її численні поїздки за кордон були частиною державної роботи. Останній раз, за її словами, вона перетнула кордон 14 серпня, і, як стверджує Мудра, могла би і не повертатися, якби відчувала за собою якусь провину.

"Із 237 розмов, покладених у цю справу, 232 записані через мікрофон однієї людини. Ця людина була мені близькою, я їй довіряла, і весь час, коли вона говорила зі мною, вона мене записувала", – наголосила Мудра, скоріш за все, маючи на увазі іншого фігуранта справи – колишнього народного депутата Максима Микитася.

Під час виступу Мудра важко стримувала емоції, пила воду, щоб опанувати себе і перепросила за емоційність.

"Прошу суд не ототожнювати приватні емоції з наявністю злочинного умислу", – зазначила вона і додала: "Я усвідомлюють суспільний резонанс… Мої приватні розмови… використовували для формування моєї злочинної ролі. Це звичайні приватні так звані кухонні розмови".

За словами Мудрої, її сину 8 років і вони проживають разом у Київській області. Тому вона попросила суд обрати той запобіжний захід, який дозволить бути поруч із дитиною.

Підсумовуючи, Мудра попросила суд відмовити у задоволенні клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу, бо вважає його необґрунтованим, як і саму підозру. Якщо ж, за словами Мудрої, суд вбачатиме підстави обґрунтованості підозри, то вона просить обрати запобіжний захід, не пов'язаний із триманням під вартою.

Мудра запевнила, що не давала вказівок підробляти документи або втручатися в державні реєстри. "Фрагменти приватних розмов були оприлюднені… вибірково", – зазначила вона, додавши, що подану антикорупційними органами інформацію про її нібито корупційні дії використала для своїх наративів російська пропаганда.

Також підозрювана розказала суду про свою роботу в банківській сфері, на публічній службі в Міністерстві юстиції та в Офісі президента. Мудра зазначила свої здобутки на міжнародній арені в юридичній площині, зокрема, в процесах створення Спеціального трибуналу за злочин агресії, Реєстру збитків та ратифікації Римського статуту.

Як повідомлялося, раніше прокурор у судовому засіданні обґрунтував суму застави в 150 млн грн, яку обвинувачення просить застосувати у якості альтернативи триманню під вартою тим, що активи підозрюваної загалом сягають 250 млн грн.

Головний рабин Києва Йонатан Бін'ямін Маркович у ході засідання заявив, що готовий поручитися за підозрювану, бо, на його думку, вона не підведе ні релігійну громаду, ні державу.

Захист підозрюваної своєю чергою закликав ВАКС і представників медіа критично поставитися до слів, які були озвучені прокурором в обґрунтуванні необхідності обрання запобіжного захисту.

Також адвокаті Мудрої попросили суд проаналізувати масив інформації із негласних слідчих дій, з якого випливає, що Мудра перебувала під тиском іншого фігуранта в цій справі – екснардепа Максима Микитася.

19 серпня НАБУ та САП оприлюднили відео стосовно спецоперації під назвою "Форест Гамп": викрито та повідомлено про підозри особам, які легалізували 150 млн грн для сплати застави фігуранту справи "Мідас". До складу групи входили, серед інших, заступник керівника Офісу президента України, колишній народний депутат.

Вдень 19 серпня президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ірини Мудрої з посади заступника керівника Офісу президента.

У четвер, 20 серпня, НАБУ та САП оприлюднили друге відео щодо корупції тих самих топпосадовців під назвою "Феміда" – про викриття фактів незаконного заволодіння нерухомістю та активами підприємств шляхом підробки документів. Ексзаступниця Офісу президента теж фігурує в цьому епізоді.

У зафіксованих аудіорозмовах фігуранти, серед іншого, скаржаться на неможливість отримати в НАБУ та САП інформацію, в той час як у Нацполіції, СБУ та ДБР інформацію отримати можна. Також вони розмірковують над тим, як можна контролювати систему протидії корупції.

Пізніше 20 серпня НАБУ та САП прокоментували оприлюднені ними раніше відеоролики під назвами "Форест Гамп" та "Феміда" щодо викриття корупційних схем за участі високопосадовців Офісу президента, колишнього та теперішнього народних депутатів.

"Діяльність злочинної організації, серед іншого, була спрямована на заволодіння дороговартісними об'єктами нерухомості, а також іншими активами юридичних осіб шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Міністерства юстиції України, підроблення судових рішень та документів про право власності", – йшлося у повідомленні НАБУ в телеграм-каналі в четвер.

Згідно з ним, восени 2025 року учасники злочинної організації здійснили рейдерське захоплення двох підприємств, вартість активів яких становила 248 млн грн. "Водночас метою заволодіння одним із цих підприємств було отримання контролю над нерухомістю в центральній частині Києва вартістю понад 500 млн грн", – зазначали в НАБУ.

Крім того, згідно з повідомленням, у травні 2026 року учасники злочинної організації намагалися заволодіти об'єктами нерухомості в Києві вартістю понад 207 млн грн, але "через обставини, що не залежали від їхньої волі, не змогли довести вказаний злочин до кінця".

В НАБУ також зазначали, що окремі учасники злочинної організації у змові з представниками та службовими особами одного з державних банків упродовж червня 2026 року організували та забезпечили легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом.

"Йдеться про 150 млн грн готівкою, які через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного з учасників іншої злочинної організації (справа "Мідас")", – наголошувалося в повідомленні.

"На підставі здобутих доказів детективами НАБУ та прокурорами САП повідомлено про підозру учасникам злочинної організації та особам, яких вони залучили, за статтями 255, 191, 206-2, 209, 358, 361 КК України", – уточнювалося в повідомленні САП.

ВАКС обрав в п'ятницю запобіжний захід екснардепу Максиму Микитасю у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 30 млн грн. Микитась є фігурантом схем, оприлюднених на відео.