ППО України збила 124 зі 150 ворожих дронів, є влучання дронів та ракет на 17 локаціях – ПС ЗСУ

Сили оборони України у ніч на вівторок знешкодили 124 ворожі безпілотники, проте зафіксовано влучання ударних БпЛА та ракет на 17 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 124 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях. Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. ", – йдеться в повідомленні ПС ЗСУ в Телеграм.

Загалом, у ніч на 25 серпня, починаючи з 18:00 24 серпня, противник атакував Україну 150 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера та дронами-імітаторами типу "Пародія", а також балістичною ракетою Іскандер-М та керованою авіаційною ракетою Х-31П. Про збиття чи подавлення ракет не повідомляється.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Таким чином, ефективність роботи ППО лише по дронах склала близько 82,7%, а по всіх повітряних цілях, враховуючи відсутність ракет для антибалістичних систем ППО – 81,6%

Як повідомлялося, попередній масований удар РФ завдала по Україні в ніч на 2 червня, коли були знешкоджені 602 із 656 дронів та 40 з 73 ракет, були зафіксовані влучання на 38 локаціях. Найбільш масований удар окупанти завдали за добу 13-14 травня із застосуванням 1 428 ударних БпЛА, з яких ППО знешкодила 1 362, ефективність роботи ППО по БпЛА склала 95,38%.

Найвищий відсоток знешкоджених дронів і ракет було зафіксовано в ніч на 9 липня, коли було знешкоджено 718 дронів та ракет з 729 випущених окупантами, що дало ефективність близько 96,9%.