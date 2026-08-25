П'ятеро людей травмовані через атаки РФ на Сумщину, серед постраждалих дитина

Протягом минулої доби російські війська атакували 22 населених пункти Сумської області, внаслідок чого травм зазнали п'ятеро людей, серед них 14-річна дівчина, повідомила пресслужба Національної поліції України.

"У Середино-Будській громаді внаслідок влучання ворожого БпЛА травмовані жінки віком 71 та 62 роки. Ще одна, 75-річна жінка, отримала травми внаслідок мінометного обстрілу. У Сумській громаді через удари ворожих безпілотників постраждав 47-річний чоловік, він отримав гостру реакцію на стрес", – зазначається в повідомленні.

За інформацією правоохоронців через ворожу атаку у Конотопській громаді внаслідок влучання російського безпілотника в будинок постраждала також 14-річна дівчина.

За даними поліції, російські війська застосовували керовані авіабомби, ударні та FPV-дрони, міномети й артилерію.

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