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П'ятеро людей травмовані через атаки РФ на Сумщину, серед постраждалих дитина

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Протягом минулої доби російські війська атакували 22 населених пункти Сумської області, внаслідок чого травм зазнали п'ятеро людей, серед них 14-річна дівчина, повідомила пресслужба Національної поліції України.

"У Середино-Будській громаді внаслідок влучання ворожого БпЛА травмовані жінки віком 71 та 62 роки. Ще одна, 75-річна жінка, отримала травми внаслідок мінометного обстрілу. У Сумській громаді через удари ворожих безпілотників постраждав 47-річний чоловік, він отримав гостру реакцію на стрес", – зазначається в повідомленні.

За інформацією правоохоронців через ворожу атаку у Конотопській громаді внаслідок влучання російського безпілотника в будинок постраждала також 14-річна дівчина.

За даними поліції, російські війська застосовували керовані авіабомби, ударні та FPV-дрони, міномети й артилерію.

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#постраждалі #сумська_область #поліція
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