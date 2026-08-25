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Сили безпілотних систем уразили за добу 1872 ворожі цілі

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Сили безпілотних систем уразили за добу 1872 ворожі цілі
Фото: https://14reg.army

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1872 цілі противника впродовж доби, повідомляють СБС у телеграм-каналі станом на ранок вівторка.

Згідно із повідомленням серед уражених цілей: 410 одиниць особового складу, з яких 154 – ліквідовано; 38 точки вильоту БпЛА; 25 РЛС, РЕР, РЕБ та засобів зв'язку; 154 одиниці автомобільної техніки; 12 артилерійських систем; 186 безпілотних літальних апаратів противника типу "Коптер", "Крило", "Шахед" та "Гербера".

"З початку серпня (01-24.08) підрозділами угруповання СБС уражено 45 604 цілей противника, з них 8 253 – особового складу противника", – повідомили СБС.

 

#сбс #цілі #ураження
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