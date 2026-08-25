США розширили санкції проти Ірану та попередили його економічних партнерів про вторинні обмеження

Міністр фінансів США Скотт Бессент оголосив про нове посилення економічного тиску на Іран, заявивши про санкційні заходи у сферах цифрових активів, технологій, золота, авіації та судноплавства, а також попередив країни й організації, які продовжують економічні зв'язки з Тегераном, про загрозу вторинних санкцій.

За словами Бессента, Міністерство фінансів США також запровадило санкції проти майже 60 пов'язаних з Іраном компаній, фізичних осіб і суден. Ці заходи стосуються мереж, які, за твердженням американської сторони, сприяють Ірану в отриманні доходів, закупівлі технологій для ядерної та ракетної програм, а також проведенні кібероперацій.

"Операція "Економічний вигнанець". Наша мета – перерізати кожну економічну артерію, яка підтримує цей тиранічний режим при житті, доки Тегеран не залишиться сам", – заявив Бессент під час пресконференції, на якій оголосив про нові санкційні заходи проти Ірану.

Він наголосив, що не повинно бути двозначності щодо позиції Сполучених Штатів, попередивши про наслідки для тих, хто продовжує економічну взаємодію з Іраном.

"Будь-яка економічна взаємодія з цим убивчим режимом піддасть винних у повній силі американської влади", – заявив Бессент.

За його словами, країни більше не повинні залишатися у "сірій зоні" цього конфлікту. Водночас Бессент не назвав конкретних держав, яким можуть загрожувати вторинні санкції. Серед найбільших торговельних партнерів Ірану – Китай, Туреччина та Об'єднані Арабські Емірати.

Бессент також заявив, що організації, які сприяють відмиванню грошей від імені Ірану, будуть виключені з доларової системи США.

"Ми застосовуємо підхід нульового витоку. У режиму не буде жодного мінімального простору для перепочинку, щоб відновити свою здатність завдавати терору Америці та світу", – сказав він.

Водночас Бессент уточнив, що США наразі не запроваджують вторинні санкції проти країн, які продовжують економічні зв'язки з Іраном. За його словами, Вашингтон дає їм можливість припинити відповідну діяльність, однак цей період буде нетривалим.

"Ми даємо всім можливість змінити свою поведінку. Навіщо нам підривати світову фінансову систему? Ми вважаємо важливим окреслити вимоги та надати людям певний час, щоб виправити ситуацію. Водночас вони мають розуміти, що це станеться дуже швидко і що ми налаштовані серйозно. Вторинні санкції – надзвичайно потужний інструмент", – заявив Бессент.