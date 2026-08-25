Одна людина загинула, ще 13 постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби – Синєгубов

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову і 12 населених пунктах області, одна людина загинула, ще 13, в тому числі дитина, постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

"У м. Ізюм загинув 46-річний чоловік, постраждали 9 людей, зокрема поранено 13-річну дівчинку; у м. Харків зазнали поранень чоловіки 51 і 26 років, отримала гостру реакцію на стрес 56-річна жінка; у с. Подвірки Солоницівської громади зазнав гострої реакції на стрес 20-річний чоловік", – написав Синєгубов у своєму Телеграм-каналі.