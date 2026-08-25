ВАКС у вівторок продовжує засідання з обрання запобіжного заходу Мудрій, вона присутня на засіданні

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжує у вівторок вранці засідання з обрання запобіжного заходу підозрюваній у корупційних схемах із відмиванням коштів та рейдерством ексзаступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій, вона присутня на засіданні.

Напередодні судове засідання тривало до пізнього вечора, але сторона захисту не завершила свої виступи, тож наразі продовжує. Зокрема, захист наголосив, що Мудра стала "об'єктом впливу" іншого фігуранта справи – колишнього народного депутата Максима Микитася.

"Микитась говорить "Я її замолажую"… В розмовах з іншими людьми він викриває свої істинні мотиви", – зазначив адвокат, додавши, що його клієнтка "могла виходити с особистої довіри", яку використовував Микитась "для розв'язання власних проблем".

Захист також заперечив існування ризиків, якими прокурор обґрунтував необхідність обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 150 млн грн.

За процедурою після завершення виступів захисту слово матиме підозрювана, після чого суд піде до нарадчої кімнати для прийняття рішення щодо запобіжного заходу.

Як повідомлялося, раніше прокурор у судовому засіданні обґрунтував суму застави в 150 млн грн, яку обвинувачення просить застосувати у якості альтернативи триманню під вартою тим, що активи підозрюваної загалом сягають 250 млн грн.

Головний рабин Києва Йонатан Бін'ямін Маркович у ході засідання заявив, що готовий поручитися за підозрювану, бо, на його думку, вона не підведе ні релігійну громаду, ні державу.

Захист підозрюваної своєю чергою закликав ВАКС і представників медіа критично поставитися до слів, які були озвучені прокурором в обґрунтуванні необхідності обрання запобіжного захисту.

Також адвокаті Мудрої попросили суд проаналізувати масив інформації із негласних слідчих дій, з якого випливає, що Мудра перебувала під тиском іншого фігуранта в цій справі – екснардепа Максима Микитася.

Виступаючи з аргументами безпідставності обрання запобіжного заходу Мудрій, адвокат заявив, що "повідомлення про підозру – це не твір на вільну тему", а прокуратура не обґрунтувала саму підозру.

19 серпня НАБУ та САП оприлюднили відео стосовно спецоперації під назвою "Форест Гамп": викрито та повідомлено про підозри особам, які легалізували 150 млн грн для сплати застави фігуранту справи "Мідас". До складу групи входили, серед інших, заступник керівника Офісу президента України, екснародний депутат.

Вдень 19 серпня президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ірини Мудрої з посади заступника керівника Офісу президента.

У четвер, 20 серпня, НАБУ та САП оприлюднили друге відео щодо корупції тих самих топпосадовців під назвою "Феміда" – про викриття фактів незаконного заволодіння нерухомістю та активами підприємств шляхом підробки документів. Ексзаступниця Офісу президента теж фігурує в цьому епізоді.

У зафіксованих аудіорозмовах фігуранти, серед іншого, скаржаться на неможливість отримати в НАБУ та САП інформацію, в той час як у Нацполіції, СБУ та ДБР інформацію отримати можна. Також вони розмірковують над тим, як можна контролювати систему протидії корупції.

Пізніше 20 серпня НАБУ та САП прокоментували оприлюднені ними раніше відеоролики під назвами "Форест Гамп" та "Феміда" щодо викриття корупційних схем за участі високопосадовців Офісу президента, колишнього та теперішнього народних депутатів.

"Діяльність злочинної організації, серед іншого, була спрямована на заволодіння дороговартісними об'єктами нерухомості, а також іншими активами юридичних осіб шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Міністерства юстиції України, підроблення судових рішень та документів про право власності", – йшлося у повідомленні НАБУ в телеграм-каналі в четвер.

Згідно з ним, восени 2025 року учасники злочинної організації здійснили рейдерське захоплення двох підприємств, вартість активів яких становила 248 млн грн. "Водночас метою заволодіння одним із цих підприємств було отримання контролю над нерухомістю в центральній частині Києва вартістю понад 500 млн грн", – зазначали в НАБУ.

Крім того, згідно з повідомленням, у травні 2026 року учасники злочинної організації намагалися заволодіти об'єктами нерухомості в Києві вартістю понад 207 млн грн, але "через обставини, що не залежали від їхньої волі, не змогли довести вказаний злочин до кінця".

В НАБУ також зазначали, що окремі учасники злочинної організації у змові з представниками та службовими особами одного з державних банків упродовж червня 2026 року організували та забезпечили легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом.

"Йдеться про 150 млн грн готівкою, які через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного з учасників іншої злочинної організації (справа "Мідас")", – наголошувалося в повідомленні.

"На підставі здобутих доказів детективами НАБУ та прокурорами САП повідомлено про підозру учасникам злочинної організації та особам, яких вони залучили, за статтями 255, 191, 206-2, 209, 358, 361 КК України", – уточнювалося в повідомленні САП.

ВАКС обрав в п'ятницю запобіжний захід екснардепу Максиму Микитасю у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 30 млн грн. Микитась є фігурантом схем, оприлюднених на відео.