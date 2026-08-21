Екстрені служби України відпрацьовують взаємодію під час надзвичайних ситуацій в рамках масштабних навчань

Цього тижня за дорученням Уряду в Україні розпочалися масштабні навчання екстрених та спеціальних служб, спрямовані на підвищення готовності до реагування на надзвичайні ситуації, повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.

"Загалом у найближчі тижні вони відбудуться у більшості регіонів. Мета – синхронізувати роботу всіх відповідальних структур, завчасно спланувати механізм дій. Підрозділи системи МВС мають унікальний досвід реагування на масовані російські удари – щодня працюють у складі мобільних вогневих груп, ліквідовують пожежі, рятують людей, дбають про публічну безпеку", – наголосив Вигівський.

Він наголосив, що минулої зими рятувальники, поліцейські та гвардійці забезпечили роботу пунктів надання допомоги, наметових містечок та пунктів незламності у містах, які найбільше постраждали від атак. "Служба 112" прийняла понад 111 тис. викликів про відсутність світла, тепла та водопостачання і скерувала їх до відповідних служб.

"Але реагування на виклики, пов’язані з агресією росії, – це комплексна, і, головне, спільна робота всіх органів влади. Ворог постійно змінює тактику, аби спричинити максимальну кількість руйнувань та жертв, унеможливити нормальне життя цивільних", – резюмував міністр.