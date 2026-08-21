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Сибіга у розмові з Каллас ініціював спеціальний антибалістичний пакет санкцій проти РФ

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Сибіга у розмові з Каллас ініціював спеціальний антибалістичний пакет санкцій проти РФ
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у розмові з головною дипломаткою ЄС ініціював спеціальний антибалістичний пакет санкцій проти РФ після масованої атаки на Київ.

"Я ініціював також вчора у розмові з Каєю Каллас спеціальний антибалістичний пакет санкцій. Після кожного удару по Україні ворог має знати, що відповідальність обов’язково настане, що обов’язково будуть рішучі, конкретні практичні кроки наших партнерів, аби зупинити цей терор", – сказав він у відеозверненні, опублікованому у Facebook.

Сибіга додав, що доручив усім посольствам відкрити книги жалоби та приспустити український прапор над усіма посольствами у світі.

"Але справа також не у жалобі. Ми потребуємо конкретних дій наших партнерів. Ми потребуємо сильних рішень щодо посилення нашої ППО", – наголосив міністр.

У Києві 21 серпня 2026 року оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки, що сталася 20 серпня.

#каллас #сибіга #антибалістика
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