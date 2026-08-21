Міноборони запустило перші тендери на закупівлю далекобійних БпЛА та FPV-дронів на оптроволокні

Міністерство оборони України оголосило тендери на закупівлю далекобійних ударних БпЛА та ударних FPV-дронів-камікадзе з оптоволоконним зв’язком, повідомляє пресслужба міністерства.

"Це перші закупівлі саме цих типів БпЛА за тактико-технічними характеристиками", – заявив міністр оборони Євгеній Хмара.

Він наголосив, що deep strike – це клас ударних безпілотників великої дальності для ураження цілей у стратегічній глибині противника.

"Постійне нарощування таких спроможностей – ключовий компонент української стратегії. росія буде отримувати нові удари по своїй військовій інфраструктурі", – пояснив міністр.

Він додав, що Україна застосовує деалі більше різних засобів, оцінює, що працює краще та за яких умов. Саме тому в закупівлі далекобійних БпЛА передбачено різні класи безпілотників – за дальністю польоту та масою бойової частини.

В той же час FPV-дрони-камікадзе на оптоволокні – це рішення для фронту в умовах активної роботи російського РЕБ. Українські захисники отримають додаткові можливості зривати російські штурми та проводити власні операції, вибиваючи ворожу живу силу.

"Посилення війська – пріоритет для Міноборони. Воїни отримуватимуть більше засобів, щоб знищувати російську воєнну машину на різних рівнях – від передової до глибокого тилу противника", – резюмував Хмара.