ВАКС взяв Микитася під варту з альтернативою у вигляді застави в 30 млн грн

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) України обрав запобіжний захід підозрюваному в корупційних схемах та рейдерстві Максиму Микитасю у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі 30 млн грн.

Відповідне рішення ВАКС ухвалив після розгляду клопотання у п’ятницю.

Крім того, у разі внесення застави підозрюваний має прибувати за першою вимогою до детективів НАБУ, йому заборонено залишати Київ без дозволу суду. Він має повідомляти про зміну місця проживання, не спілкуватися з іншими підозрюваними чи свідками у справі, не відвідувати приміщення ТОВ "Будмонтажсервіс" та ТОВ "Філософія девелопмента" та ТОВ "Регіональні ресурси", здати на зберігання свої документи, що дають право на виїзд з країни, та носити електронний засіб контролю.

Як повідомлялося, прокурор запросив для Микитася тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави у розмірі 200 млн грн.

Керівнику ПрАТ "Метробуд" Валентину Єлізарову, ще одному підозрюваному у цій справі, ВАКС у п’ятницю обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 18 жовтня із альтернативою внесення застави в сумі 20 млн грн.

Як повідомлялося, 19 серпня НАБУ та САП оприлюднили відео стосовно спецоперації під назвою "Форест Гамп": викрито та повідомлено про підозри особам, які легалізували 150 млн грн для сплати застави фігуранту справи "Мідас". До складу групи входили, серед інших, заступник керівника Офісу президента України, екснародний депутат.

У четвер, 20 серпня, НАБУ та САП оприлюднили друге відео щодо корупції тих самих топпосадовців під назвою "Феміда" – про викриття фактів незаконного заволодіння нерухомістю та активами підприємств шляхом підробки документів.

На підставі здобутих доказів детективами НАБУ та прокурорами САП повідомлено про підозру учасникам злочинної організації та особам, яких вони залучили, за статтями 255, 191, 206-2, 209, 358, 361 КК України.

Вдень 19 серпня президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ірини Мудрої з посади заступника керівника Офісу президента. 21 серпня ВАКС розпочав розгляд клопотання про застосування Мудрій запобіжного заходу.