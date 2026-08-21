Кошта їде в Київ, де візьме участь у Коаліції охочих

Президент Європейської ради Антоніу Кошта у понеділок в Києві візьме участь в засіданні Коаліції охочих.

Про це власному кореспонденту агентства "Інтерфакс-Україна" в Брюсселі повідомив високопосадовий європейський чиновник.

"У понеділок Кошта буде в Києві і візьме участь у саміті Коаліції охочих", – сказав він.

Як повідомлялося, за ініціативою прем’єр-міністра Великої Британії Енді Бернема, президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца у День незалежності України 24 серпня лідери зберуться на засідання.

НАТО представлятиме заступниця Генерального секретаря НАТО Радміла Шекерінська.