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Кошта їде в Київ, де візьме участь у Коаліції охочих

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Кошта їде в Київ, де візьме участь у Коаліції охочих
Фото: https://x.com/antoniocostapm

Президент Європейської ради Антоніу Кошта у понеділок в Києві візьме участь в засіданні Коаліції охочих.

Про це власному кореспонденту агентства "Інтерфакс-Україна" в Брюсселі повідомив високопосадовий європейський чиновник.

"У понеділок Кошта буде в Києві і візьме участь у саміті Коаліції охочих", – сказав він.

Як повідомлялося, за ініціативою прем’єр-міністра Великої Британії Енді Бернема, президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца у День незалежності України 24 серпня лідери зберуться на засідання.

НАТО представлятиме заступниця Генерального секретаря НАТО Радміла Шекерінська.

#коаліція_охочих #кошта
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