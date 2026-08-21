Мудра: Я була глибоко вражена подачею інформації від НАБУ, в публічному просторі фактично прозвучав вирок

Підозрювана у корупційних схемах із відмиванням коштів та рейдерством ексзаступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра просить Вищий антикорупційний суд про дотримання презумпції невинуватості, яке, на її думку, було порушено НАБУ і САП публікацією відеоматеріалів, які місять фрагменти негласних дій.

"Для мене верховенство права не є пустим звуком… я надто довго переконували міжнародних партнерів, вимагаючи правосуддя для України", – сказала вона, виступаючи в п’ятницю на засіданні Вищого антикорупційного суду з обрання їй запобіжного заходу

"Я була однією серед тих, хто підтримував повернення повноважень НАБУ…. Але ніхто не має бути над законом", – додала вона.

"Я була глибоко вражена подачею інформації від НАБУ, в публічному просторі фактично прозвучав вирок… Прошу підтримати клопотання моїх адвокаті про дотримання принципу презумпції невинуватості", – закликала Мудра.

Трансляція засідання ведеться на ютюб-накалі ВАКС.