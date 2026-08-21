Кабмін продовжив реалізацію програми академічних грантів на часткове або повне покриття вартості контрактного навчання

Кабінет міністрів продовжив реалізацію програми академічних грантів на часткове або повне покриття вартості контрактного навчання, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Розмір гранту визначається індивідуально за результатами зовнішнього оцінювання – НМТ для вступників на перший курс бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування), а для магістрів, які вступили на базі ступеня бакалавра, критерії залежать від результатів ЄВІ, ЄФВВ та/або ЄДКІ. Результати оцінювання в закладі вищої освіти не враховуються для надання академічних грантів", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що до базової суми можуть застосовувати коефіцієнт спеціальності – він збільшує підтримку для напрямів, підготовка фахівців за якими особливо важлива для держави.

Також окремий підвищувальний коефіцієнт передбачено для навчання в закладах освіти Запорізької, Миколаївської, Сумської та Харківської областей.

"У 2026 році держава розширює програму академічних грантів на магістратуру та збільшує розміри підтримки. Це означає, що більше здобувачів отримають допомогу для оплати навчання, а сам грант покриватиме більшу частину його вартості. Водночас ми вдосконалюємо механізм з урахуванням досвіду перших двох років роботи програми", – додали у міністерстві.

Крім того, порівняно з 2025 роком, академічні гранти поширено на вступників до магістратури на основі ступеня бакалавра.

Серед іншого, збільшено розміри грантів для здобувачів 2026 року вступу. Зокрема, базові суми для здобувачів бакалаврського рівня (і медичної, фармацевтичної, ветеринарної магістратури): 18 500 грн – якщо два предмети НМТ складено на 150+ балів; для спеціальностей з особливою підтримкою – 140+ балів; 27 000 грн – якщо два предмети НМТ складено на 170+ балів.

Базові суми для здобувачів магістратури 2026 року вступу: 27 000 грн – якщо з предметів ЄВІ та ЄФВВ/ЄДКІ складено на 140+ балів; для спеціальностей з особливою підтримкою – 130+ балів; 40 000 грн – якщо кожен з двох предметів ЄВІ та ЄФВВ/ЄДКІ складено на 160+ балів.

Зазначається, що розмір гранту може бути більшим за базовий завдяки коефіцієнтам підтримки окремих спеціальностей – 1,3 або 1,5 (яких конкретно – дивіться у додатку нижче).

"Зберігається також додаткова підтримка вступників, які цьогоріч здобули повну загальну середню освіту в Запорізькій, Миколаївській, Сумській і Харківській областях і обирають навчання у закладах вищої освіти у цих же областях, через застосування підвищувального коефіцієнта 1,5. Як і торік, коефіцієнт не застосовується до вступників зазначених регіонів, які обрали навчання в інших областях, або для тих, хто з інших областей вступає у прифронтові ЗВО", – розповіли в міністерстві.

У Міносвіти також зазначили, що якщо через відрахування грант було припинено, його можна поновити з нового навчального року.