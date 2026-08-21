ВАКС щодо прохання Мудрої про відкладення засідання: після виступу прокурора буде перерва до 24 серпня

(оновлена)

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання підозрюваної у корупційних схемах із відмиванням коштів та рейдерства ексзаступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої про відкладення засідання частково: після виступу прокурора засідання буде продовжено о 15.00 24 серпня.

Відповідне рішення прийняв ВАКС після прохання Мудрої про відкладення розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу через погіршення стану її здоров’я, а також задля належної підготовки до захисту.

Мудра зробила заяву із проханням відкладення засідання у п’ятницю на засіданні ВАКС, на якому присутня особисто.

"З огляду на останні події загострилася хвороба, яка була виявлена в мене нещодавно", – сказала вона, наголосивши, що в четвер вона "свідомо відмовилася від госпіталізації".

"Я не збираюся уникати і затягувати засідання", – запевнила ексчиновниця.

При цьому Мудра додала, що максимально сприятиме слідству і розгляду клопотання у ВАКС, втім просить час з огляду на стан здоров’я.

"Прокурор обґрунтує свою позицію, після чого буде оголошено перерву. Строку до 15.00 24 серпня буде більш ніж достатньо", – сказав суддя.

Захист Мудрої на початку засідання наголосив, що публікація відеоматеріалів щодо справи на ресурсах НАБУ і САП – це "створення обвинувального наративу" і є порушенням презумпції невинуватості.