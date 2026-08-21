ВАКС арештував керівника "Метробуду" Єлізарова з альтернативою застави в рамках операції "Форест Гамп"

Вищий антикорупційних суд (ВАКС) України у п’ятницю обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 18 жовтня із альтернативою внесення застави в сумі 20 млн грн керівнику ПрАТ "Метробуд" Валентину Єлізарову.

Як повідомляє Transparency International Ukraine, таке рішення ухвалено в рамках операцій "Феміда" та "Форест Гамп".

"За даними слідства, Єлізаров за вказівкою Микитася займався юридичним супроводом та судовим тиском задля захоплення підприємств "Будмонтажсервіс" та "Філософія девелопмент". Крім того, Єлізаров безпосередньо координував фінансові потоки та транзакції через підконтрольні фірми задля збору застави Галущенку. Він зустрічався з представниками Сенс Банку та інших установ, шукаючи способи обійти системи фінмоніторингу та створити "вікна" в системі для автоматичного проведення платежів без ручного контролю", – повідомляє Центр протидії корупції.

У разі внесення застави за Єлізарова він буде зобов’язаний прибувати за першою вимогою до детектива, прокурора, суду; не відлучатись зі Львова без дозволу та повідомляти про зміну проживання; утримуватися від спілкування зі свідками, підозрюваними та потерпілими в цій справі; утримуватися від відвідування приміщень ТОВ "Будмонтажсервіс", ТОВ "Філософія девелопмент", ТОВ "Регіональні ресурси"; здати закордонний паспорт; носити електронний браслет.

Прокурор просив застосувати тримання під вартою з альтернативною заставою розміром 35 млн грн.

Захист зазначав, що Єлізаров не мав умислу на вчинення злочину та не спілкувався з іншими нібито членами організації, а його дії нібито зводилися виключно до технічних кроків – підготувати довідку про нерухомість, подати або відкликати заяву про банкрутство в суд – тому просив повністю відмовити у застосуванні запобіжного заходу.

Як повідомлялося, 19 серпня Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оприлюднили відео стосовно спецоперації під назвою "Форест Гамп": викрито та повідомлено про підозри особам, які легалізували 150 млн грн для сплати застави фігуранту справи "Мідас". До складу групи входили, серед інших, заступник керівника Офісу президента України, екснародний депутат.

Пізніше стало відомо, що НАБУ і САП проводять слідчі дії у заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої"та позафракційного народного депутата Вадима Столара, а обшуки пов’язані з Сенс Банком та внесенням застави за ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка".

У четвер, 20 серпня, НАБУ та САП оприлюднили друге відео щодо корупції тих самих топпосадовців під назвою "Феміда" – про викриття фактів незаконного заволодіння нерухомістю та активами підприємств шляхом підробки документів. Ексзаступниця Офісу президента теж фігурує в цьому епізоді.

"На підставі здобутих доказів детективами НАБУ та прокурорами САП повідомлено про підозру учасникам злочинної організації та особам, яких вони залучили, за статтями 255, 191, 206-2, 209, 358, 361 КК України", – уточнювалося в повідомленні САП.

ВАКС у четвер розпочав засідання з обрання запобіжного заходу екснардепу Максиму Микитасю, який є фігурантом схем, оприлюднених на відео. Засідання перенесено на п’ятницю, 21 серпня.