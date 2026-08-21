Стефанчук у перший день повномасштабної війни вивіз із Ради Прапор Незалежності, Конституцію та Акт незалежності

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у перший день повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну 24 лютого 2022 року разом із командою евакуював із будівлі парламенту та зберігав протягом кількох місяців головні державні святині України.

"24 лютого 2022 року, залишаючи будівлю парламенту, я і моя команда забрали з Верховної Ради три важливі речі: Прапор Незалежності, примірник Конституції та примірник Акта проголошення незалежності України. Майже два місяці вони кочували в моєму рюкзаку по місту Києву – в різних місцях, де я ночував і збирався з колегами", – згадав Стефанчук під час круглого столу з нагоди 35-ї річниці Незалежності України "35 років відновленої Незалежності. Єдність навколо Прапора", що організований Київським Безпековим Форумом (КБФ) у Києві в п’ятницю.

За словами Стефанчука, на початку квітня 2022 року, після того як російські війська були відкинуті від меж Київської області, він повернув і поставив на свої місця у сесійній залі та будівлі парламенту Прапор Незалежності, примірники Конституції та Акт незалежності.

Голова парламенту наголосив на важливості історичного вибору України та майбутніх завдань держави.

"35 років тому ми обрали волю. Сьогодні ми разом гартуємо нашу перемогу і чітко розуміємо завдання на завтра: неодмінно відбудувати найсильнішу безпекову опору як для України, так і для всієї Європи. Ми не можемо змінити географію, але в наших силах змінити історію", – сказав спікер парламенту.

У своєму виступі він також процитував полковника Євгена Коновальця, підкресливши: "У великій світовій драмі наших днів ми маємо вибір: або бути творцями, або жертвами історії. Для нас дуже важливо усвідомлювати глибину цих слів".

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", Стефанчук передав голові КБФ Арсенію Яценюку копію Прапора Незалежності, який 24 серпня 1991 року за ініціативою народних депутатів, зокрема В’ячеслава Чорновола та Романа Лубківського, було внесено до сесійної зали українського парламенту.