Єдність України та міжнародна солідарність є головною зброєю проти агресії РФ – Стефанчук

Голова українського парламенту Руслан Стефанчук вважає єдність всередині країни та солідарність міжнародних партнерів ключовими чинниками, що не дозволяють Росії досягти своїх цілей в агресії проти України.

"Єдність – це справді та важлива річ, через яку Путін не може досягти свого. Це означає, що це наша зброя. Нам усім про це треба пам’ятати: допоки в Україні зберігатиметься єдність, доти в Україні зберігатиметься Україна", – наголосив спікер парламенту під час круглого столу з нагоди 35-ї річниці Незалежності України "35 років відновленої Незалежності. Єдність навколо Прапора", що організований Київським Безпековим Форумом (КБФ) у Києві в п’ятницю.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", Стефанчук підкреслив, що не менш важливою є єдність серед міжнародних партнерів України, оскільки від її наявності безпосередньо залежить обсяг допомоги та підтримки нашої держави.

Глава парламенту також акцентував на необхідності практичної результативності міжнародних зустрічей та переходу до "оптимізму дій".

"Росія зневажає життя, принципи, цинічно порушує будь-які закони та правила. Спільне завдання всього світу – нагадувати про міжнародні правила та інституції як про спільний запобіжник для збереження світу від глобальної війни", – зазначив Стефанчук.

Він додав, що внутрішня єдність не означає відсутності дискусій, але передбачає спільність мотивів – збереження держави, її відбудову та притягнення РФ до юридичної відповідальності.

"Ми всі маємо спільну мету – берегти Україну, дати шанс нашій державі відродитись, як Фенікс з попелу, і зробити все для того, щоб Російська Федерація вперше за всю історію отримала юридичну відповідальність за всі ті дії, які вона чинила проти України. Непокаране зло не просто повертається, воно примножується", – підсумував голова ВР.