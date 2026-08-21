Навчальний рік у школах Києва триватиме до 30 червня, але другий семестр рекомендують закінчити 28 травня

Осінні канікули наступного 2026/2027 навчального року в закладах загальної середньої освіти Києва рекомендовано провести з 26 жовтня до 1 листопада, зимові – з 24 грудня до 10 січня, весняні – з 22 до 28 березня, повідомляють в департаменті освіти і науки Київської міської державної адміністрації.

Крім того, для учнів перших класів передбачені додаткові канікули з 15 до 21 лютого.

Як повідомляють в департаменті, в Києві визначили рекомендовану структуру навчального року для закладів загальної середньої освіти. Навчальний рік триватиме з 1 вересня 2026 року до 30 червня 2027-го відповідно до постанови Кабінету міністрів України, але департамент спільно з Асоціацією керівників шкіл України рекомендує провести І семестр з 1 вересня до 23 грудня 2026 року, а ІІ семестр – з 11 січня до 28 травня 2027 року.

28 травня пропонують провести захід "Останній дзвоник", який означатиме завершення класно-урочної роботи.

Для подолання освітніх втрат департамент рекомендує школам розширювати мережу "знаннєвих гуртків", які мають допомогти учням надолужити пропущене, поглибити знання, розвивати здібності та дослідницькі навички. "З 31 травня до 30 червня школи можуть організовувати компенсаторні заняття для подолання освітніх втрат, індивідуальні та групові консультації, проєктну діяльність, навчальні екскурсії, роботу "знаннєвих гуртків" та інші заходи в межах освітнього процесу", – йдеться в повідомленні.

Директорка департаменту освіти і науки Олена Фіданян зазначила, що в умовах воєнного стану найвищим пріоритетом лишається безпека всіх учасників освітнього процесу. "Тому структура навчального року та форма навчання (очна, дистанційна) можуть коригуватися залежно від безпекової ситуації", – сказала вона.