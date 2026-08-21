СБУ закликає громадян бути особливо пильними напередодні та в День Незалежності України

В умовах повномасштабної війни росіяни можуть використати масові заходи до Дня Незалежності України для здійснення обстрілів, провокацій, терактів, диверсій, кібератак та інших злочинів, попереджає Служба безпеки України.

"Служба безпеки закликає громадян бути пильними та відповідально ставитися до власної безпеки. Напередодні та під час святкових заходів варто дотримуватися кількох базових правил: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та заздалегідь визначте найближче укриття; не наближайтеся до підозрілих предметів та не намагайтеся самостійно їх переміщувати або перевіряти; у разі виявлення підозрілих осіб, предметів чи інших ознак можливої незаконної діяльності – повідомляйте правоохоронцям", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Громадянам також нагадують не публікувати фото та відео із зазначенням місць розташування військових, об’єктів критичної інфраструктури, блокпостів, засобів протиповітряної оборони тощо, не поширювати інформацію про наслідки обстрілів, роботу ППО чи переміщення українських військових, та не виконувати прохання невідомих осіб, які пропонують виконати сумнівні доручення, зокрема здійснити фото- чи відеозйомку певних об’єктів, передати пакунок або залишити предмет у визначеному місці, навіть якщо вони представляються співробітниками правоохоронних органів.

"Окремо СБУ звертає увагу громадян на спроби російських спецслужб залучати українців до підготовки терактів та вчинення диверсій. Якщо невідомі особи пропонують гроші за підпали, пошкодження майна, встановлення невідомих предметів, збір інформації про військові об’єкти або інші протиправні дії – не погоджуйтеся на такі пропозиції та негайно повідомляйте про це СБУ", – наголосили у Службі.

У разі отримання інформації про підготовку диверсій, терактів, вербування або іншу діяльність, яка може становити загрозу державній безпеці, потрібно звернутися до СБУ за номером "гарячої лінії " 1516, повідомити через чат-бот "Спали" ФСБшника" або написати на пошту [email protected]