Кабмін погодив збільшення вдвічі академстипендій з вересня – Бутенко

Кабінет міністрів погодив збільшення вдвічі академічних стипендій з 1 вересня 2026 року, повідомив міністр освіти і науки України Андрій Бутенко.

"З 1 вересня академічні стипендії для студентів і студенток зростуть удвічі. Відповідну постанову, підготовлену МОН, ухвалив уряд… Для багатьох стипендія – це реальна частина місячного бюджету, з якої оплачують гуртожиток, проїзд і харчування. У держбюджеті-2026 на академічні та іменні стипендії передбачено на 1,2 млрд грн більше, ніж торік", – написав Бутенко в телеграм-каналі.

За його словами, академічні стипендії в державних та приватних закладах освіти зміняться наступним чином: професійна освіта – з 1 250 до 2 500 грн; фахова передвища освіта – з 1 510 до 3 020 грн, а за спеціальностями з підвищеним розміром – з 1 930 до 3 860 грн; вища освіта – з 2 000 до 4 000 грн, за спеціальностями з підвищеним розміром – з 2 550 до 5 100 грн.

Також удвічі зростуть і іменні та академічні стипендії, засновані Кабміном: до 5 000 грн у професійній освіті, 6 040 грн – у фаховій передвищій, 8 000 грн – у вищій.

Крім того, стипендія президента для переможців і переможниць всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсу-захисту Малої академії наук (МАН) зростуть з 2 600 до 5 200 грн; стипендія Кабміну переможцям олімпіади з української мови та літератури – з 2 360 до 4 720 грн; стипендія імені Тараса Шевченка для учнів і учениць шкіл – з 2 720 до 5 440 грн; стипендія президента переможцям конкурсів імені Петра Яцика і Тараса Шевченка – з 1 420 до 2 840 грн для учнівства, з 2 870 до 5 740 грн у фаховій передвищій і з 3 800 до 7 600 грн у вищій освіті.

"Постанова також установлює розміри стипендії президента України для найбільш обдарованих молодих митців: 2 500 грн на місяць – для учнів і учениць державних мистецьких ліцеїв, 7 600 грн – для студентства фахової передвищої освіти, 10 000 грн – для бакалаврату та магістратури", – розповів міністр.