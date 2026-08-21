Росіяни використовують реактивні дрони для атак по українських портах – Келлог в Одесі

Колишній спеціальний представник президента США з питань України генерал Кіт Келлог повідомив, що прибув до України та взяв участь в засіданні Чорноморської зернової ініціативи в Одесі.

"Мав дуже інформативну зустріч на Чорноморській ініціативі в Одесі. Це місце, де змінилася війна. Росіяни тепер використовують дрони з реактивними двигунами проти морського порту", – написав Келлог в Х у п’ятницю, проілюструвавши повідомлення фотографією із зустрічі.

Як повідомлялося, Келлог взяв участь у Чорноморському безпековому форумі в кінці травня. Тоді він заявив, що планує приїхати до Києва наприкінці літа.