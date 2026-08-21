Ексміністерка освіти Гриневич прокоментувала пропозицію в.о. ректора КНУ ім. Шевченка щодо спрощення умов вступу до вишів

Колишня міністерка освіти і науки України (2016-2019рр), проректор з науково-педагогічної роботи Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Лілія Гриневич прокоментувала пропозицію в.о. ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Валерія Копійки щодо спрощення під час війни умов вступу до університетів.

"Для цього треба зрозуміти, чи ми маємо кошти для того, щоб прийняти всіх. Тобто ви розумієте, що означає прийняти всіх? Адже є ж певні якісь обсяги. А яким чином ви будете приймати на навчання, наприклад, якщо на міжнародні відносини нашого університету буде людей вдесятеро більше, ніж місць, вам все одно доведеться якимось чином їх відбирати. Я вважаю, що ця ідея має право бути і дійсно є міжнародний досвід з цього приводу, але для цього університети мають мати можливість це собі дозволити, мати закладений бюджет для навчання надлишкової кількості студентів", – сказала Гриневич в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи пропозицію в.о. ректора КНУ ім. Шевченка Валерія Копійки щодо спрощення в Україні в час війни умов вступу в університети, зокрема за французькою моделлю.

Вона наголосила, що на її думку, наразі потрібно більше зосередитися на тому, щоб люди, які приходять складати національний мультипредметний тест (НМТ) в діючому форматі під час війни, почуватися в безпеці і їм нічого не завало думати над тим, що вони пишуть.

Раніше в.о. ректора КНУ імені Тараса Шевченка Валерій Копійка виступив за спрощення в умовах війни умов вступу в університети, зокрема за французькою моделлю, яка зараховує всіх без тестування, а потім під час навчання відсіваються ті, хто не склав сесію.

"Це складна історія, бо для цього треба мати аудиторний фонд у ВНЗ. Але це як один із варіантів", – зазначив тоді Копійка.

У Франції школярі після закінчення школи вступають до університетів переважно через платформу Parcoursup: вони обирають бажані спеціальності та подають досьє зі своїми оцінками, результатами навчання й мотиваційним листом. Єдиного загального вступного іспиту немає.

Як повідомлялося, колишня міністерка освіти і науки Лілія Гриневич вважає, що через безпекову ситуацію формат національного мультипредметного тесту (НМТ) поки має залишатися таким як є, а математика має бути обов’язковим предметом на тестуванні.

Також Гриневич вважає, що в України важливо створювати мережу постійних екзаменаційних центрів для національного НМТ/ЗНО.