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Мікрозелень як терапія: у медзакладах МВС поранених військових залучають до садівництва

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Мікрозелень як терапія: у медзакладах МВС поранених військових залучають до садівництва
Фото: МВС

У медичних закладах системи Міністерства внутрішніх справ продовжують активне впровадження сучасних та ефективних практик для психологічної та фізичної реабілітації українських захисників. Одним із дієвих напрямів реабілітаційного процесу стало терапевтичне садівництво – терапія вирощуванням рослин, яка допомагає пораненим бійцям поступово повертатися до активного життя, повідомляє пресслужба МВС.

"У межах занять з ерготерапії пацієнти вирощують мікрозелень", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Під час таких занять відпрацьовують рухові навички, увагу, координацію та здатність планувати й послідовно виконувати завдання. Важливим є і практичний результат – пацієнт бачить, що власноруч може створити щось від початку до кінця.

"Основна мета ерготерапевта через заняттєву активність – повернути пацієнта до повсякденного життя. Це може бути повернення до війська, відновлення здоров’я і повернення додому, до професійних навичок. Наша основна задача віднайти шляхи, створити таку заняттєву активність, яка поверне його до тієї діяльності, яка для нього є важливою", – пояснила ерготерапевт закладу Любов Голівець.

#поранені #терапія #садівництво #військові
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