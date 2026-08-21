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В День незалежності України відбудеться засідання Коаліції охочих – НАТО

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В День незалежності України відбудеться засідання Коаліції охочих – НАТО

Лідери Коаліції охочих зберуться на засідання 24 серпня, в День незалежності України.

НАТО буде представляти заступниця Генерального секретаря НАТО пані Радміла Шекерінська, повідомляє у п’ятницю штаб-квартира Організації Північноатлантичного договору.

"У понеділок, 24 серпня 2026 року, заступниця Генерального секретаря НАТО пані Радміла Шекерінська дистанційно візьме участь у зустрічі Коаліції охочих, яку спільно організують прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц", – йдеться у повідомленні.

#коаліція_охочих #нато
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