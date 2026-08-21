ЄС підтверджує солідарність з Україною з нагоди 35-ї річниці незалежності

Напередодні 35-ї річниці незалежності України Європейський союз виступив із заявою, в якій підтвердив свою солідарність

Відповідний текст заяви у п’ятницю в Брюсселі розповсюдила Європейська комісія. "Напередодні Дня Незалежності Європейська Комісія підтверджує свою непохитну солідарність та відданість суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України. Ми продовжуємо підтримувати Україну в прагненні до всеохоплюючого, справедливого та тривалого миру та підтримувати її європейський шлях", – йдеться в пресрелізі.

В Єврокомісія зазначили, що 35 років незалежності України "втілює мужність, опір та стійкість українців перед обличчям безперервної та жорстокої війни агресії Росії, а також символізує їхнє прагнення бути демократичною та європейською країною".

В пресрелізі констатується, що протягом останніх місяців ЄС забезпечив перші виплати в рамках Позики на підтримку України у розмірі EUR90 млрд для підтримки обороноздатності та реконструкції країни, ухвалив 21-й пакет санкцій, що "ще більше обмежує можливості Росії фінансувати свою незаконну війну та здійснювати напади на українських мирних жителів та цивільну інфраструктуру".

В ЄК також нагадали, що у липні 2026 року президент Урсула фон дер Ляєн відвідала Київ, започаткувавши нове Партнерство між ЄС та Україною в галузі оборонної промисловості та Угоду між ЄС та Україною щодо безпілотників, включаючи додаткову підтримку виробництва безпілотників на 1 млрд євро.

"ЄС очолює зусилля щодо забезпечення відновлення та довгострокових інвестицій в економіку України, що також було підтверджено на Конференції з відновлення України в червні. Він відіграє вирішальну роль у забезпеченні повернення українських дітей, насильно переміщених або депортованих Росією, а також у притягненні Росії до відповідальності за її злочини, зокрема через Міжнародну комісію з розгляду претензій та Спеціальний трибунал за злочин агресії проти України", – наголосили в Єврокомісії.

В цілому, з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року ЄС та його держави-члени мобілізували близько EUR220,2 млрд гуманітарної, фінансової та військової допомоги Україні та її народу. Крім того, з 2024 року ЄС виділив EUR8 млрд надходжень, отриманих від іммобілізованих активів Центрального банку Росії, для підтримки України, включаючи EUR3,8 млрд, спрямованих через Європейський фонд миру та Фонд для України. Решта надходжень підтримує погашення надзвичайних кредитів G7 на прискорення надходження доходів через Механізм співпраці з питань позик України.