В Україні важливо створювати мережу постійних екзаменаційних центрів для НМТ/ЗНО – ексміністерка освіти Гриневич

Колишня міністерка освіти і науки України (2016-2019), проректор з науково-педагогічної роботи Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Лілія Гриневич вважає, що в України важливо створювати мережу постійних екзаменаційних центрів для національного мультипредметного тесту (НМТ)/зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

"НМТ має наразі вимушений формат. Він нас не влаштовує, але він вимушений під час війни… Ідеальний варіант, звичайно, це мережа постійних екзаменаційних центрів. І це дуже давня ідея, ще коли ми тільки дизайнували систему зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). По цілій країні робиться мережа постійно діючих екзаменаційних центрів. І люди можуть приїхати в такий центр і скласти ЗНО тоді, коли їм зручно", – сказала Гриневич в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Вона зазначила, що такий проєкт потребує значних ресурсів на саму розбудову і на закупівлю обладнання, а в країні завжди не вистачало ресурсів, щоб це зробити.

"Я вважаю, що оце було би дуже така стратегічна мета по розбудові екзаменаційних центрів, тому що ці центри можуть використовуватися не лише для вступу до вищих навчальних закладів, вони могли б використовуватися для різних моніторингових досліджень, для кваліфікаційних іспитів і так далі. І я бачу в майбутньому саме так, коли є інституціоналізована система зовнішнього незалежного оцінювання", – наголосила Гриневич.

Колишня міністерка додала, що зараз це реалізовано через тимчасові центри в окремих визначених приміщеннях, які пропонує обласна державна адміністрація, і тому важко контролювати умови в усіх центрах і найголовніше передбачити, як буде розвиватися безпекова ситуація.

"До речі, якщо ми зараз маємо можливість з міжнародними партнерами розмовляти про створення навчальних приміщень в укриттях, то, можливо, частину з них зразу обладнувати під екзаменаційні центри. Це буде дуже критично і важливо для України і в майбутньому так само", – додала вона.

Як повідомлялося, колишня міністерка освіти і науки України Лілія Гриневич вважає, що через безпекову ситуацію формат НМТ поки має залишатися таким як є, а математика має бути обов’язковим предметом на тестуванні.