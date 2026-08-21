Київський фунікулер відновить роботу надвечір п'ятниці після планового ремонту

Київська міська державна адміністрація повідомляє про відновлює перевезення пасажирів столичним фунікулером після щорічного планового ремонту, запуск планується у другій половині дня.

"Під час ремонту працівники… відремонтували обладнання машинної, компресорної та тиристорної зал; перевірили тяговий трос і справність контактної мережі; обстежили та частково замінили шпали; здійснили дефектоскопію зварних швів кузова; виконали малярні та слюсарні роботи; відремонтували двері вагонів; відрегулювали пневмосистему. Також у салонах оновили обшивку пасажирських сидінь, де це було необхідно, і провели комплексне очищення", – йдеться в повідомленні на сайті КМДА.

Усі роботи виконували безпосередньо на станціях та в міжстанційній зоні. Також на станціях оновили попереджувальну розмітку на сходових маршах.

Ремонт виконано власними силами комунального підприємства "Київпастранс".

Як повідомлялося, фунікулер було зачинено на щорічний плановий ремонт 13 липня.

Фунікулер у Києві було збудовано у 1905 році, він з’єднав найкоротшим шляхом два великі райони – Верхнє місто та Поділ. Його довжина 222 м, різниця висот між станціями – 75 м, обслуговується двома пасажирськими вагонами місткістю 100 людей (зокрема, 30 місць для сидіння). Щорічно фунікулер перевозить до 3 млн пасажирів, при цьому його максимальна пропускна спроможність становить 4 тис. пасажирів на годину.

У 1928, 1958 та 1984 рр. фунікулер тричі зазнавав кардинальної реконструкції. Останніми роками його щороку влітку чи восени закривали на кілька тижнів для регламентних робіт, випробувань і технічного огляду.